Рузаевскому району Мордовии - 97 лет!

Глава района Александр Юткин поздравил жителей с этой знаменательной датой.

«Дорогие рузаевцы!

Сегодня знаменательный день — Рузаевскому району исполняется 97 лет. За эти годы проделано много работы, район совершил большой рывок в своем развитии. Сейчас это территория, комфортная для проживания. При поддержке руководства республики здесь созданы достойные условия для жизни и работы, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал и достичь успеха.

Главное богатство, сила и слава района — это наши талантливые, трудолюбивые, искренне любящие свою малую родину люди. С удивительными историями и судьбами, которые вдохновляют и восхищают.

Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у истоков основания района. Преклоняемся перед земляками, которые самоотверженно сражались на фронтах Великой Отечественной, отстаивая свободу и независимость Родины. Гордимся трудовыми подвигами тех, кто внесён не только в летописи района, но и в историю республики и всей страны!

Хочется сказать слова благодарности всем, кто сегодня с оружием в руках стоит на передовой, защищая наш покой и мир. Многие наши земляки проходят этот нелёгкий путь мужества и самоотверженности. Ждем их домой с Победой!

Дорогие друзья! Желаю всем здоровья, тепла, мира и добра!»