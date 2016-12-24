Бизнес Мордовии активно использует цифровые возможности для получения господдержки

Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» субъекты малого и среднего предпринимательства активно пользуются цифровыми возможностями платформы МСП.РФ. Только в первом полугодии 2025 года за многочисленными региональными мерами поддержки по всей России зафиксировано более 35,5 тысяч обращений. Самые популярные — микрофинансирование, маркетинговые услуги, а также обучающие мероприятия и консультации.

«Цифровая платформа обеспечивает доступ предпринимателей к более чем 800 региональным мерам поддержки в режиме онлайн. Это существенно сокращает время на получение информации или услуг, необходимых для запуска и ведения бизнеса. По итогам первого полугодия мы видим, что почти каждая четвертая заявка от предпринимателей касается привлечения микрофинансирования. Вместе с региональными властями мы сформировали единый подход к предоставлению наиболее востребованных мер поддержки. Это позволило стандартизировать и перевести «в цифру» весь процесс – от подачи заявки до подписания акта о предоставлении услуг. Все этапы можно пройти онлайн, без необходимости личного посещения региональных органов власти или организаций инфраструктуры поддержки бизнеса», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Мордовия среди регионов активно использующих цифровые возможности платформы.

«У субъектов РФ есть свои личные кабинеты на Цифровой платформе, через которые они могут оказывать поддержку, обрабатывать заявки в CRM-системе, предоставлять отчетность о получателях поддержки, получать оперативную статистику по сектору МСП. Это позволяет не только эффективно взаимодействовать с бизнесом по вопросам предоставления мер поддержки, но и видеть актуальную аналитику по состоянию сегмента малого и среднего предпринимательства в своем регионе», — добавил Александр Исаевич.

Напомним, платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса. Она стала доступна предпринимателям по всей России в феврале 2022 года.

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.