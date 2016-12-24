В Мордовии благодаря нацпроекту возводят многофункциональные спортивные площадки

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Мордовии продолжается комплексное развитие населенных пунктов. Помимо благоустройства парков, скверов, аллей и других общественных территорий в республике возводятся многофункциональные спортивные площадки.

Подобный корт в этом году установили в Красном Сельце Рузаевского района. Он расположен рядом с детской площадкой и Домом культуры, что делает его доступным для всех жителей населенного пункта. На площадке размером 30 на 15 метров уложено резиновое покрытие, натянута волейбольная сетка, установлены баскетбольные кольца и футбольные ворота. Зимой здесь зальют каток и установят хоккейные ворота. Комплекс оборудован прожекторным освещением, трибунами и раздевалкой. На благоустройство территории в Красном Сельце было направлено 5,4 млн. рублей.

Аналогичные спортивные площадки возведены в Саранске: в парке на улице Т. Бибиной, в сквере защитников Донбасса и в парке Ленинского района. Также они есть в Рузаевке в «Старт-парке» и в Атяшево в Комсомольском парке.

В рамках нацпроекта такие же спортивные площадки в этом году появятся на ул. Мордовской в Саранске и в Ардатове.