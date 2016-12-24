Россияне стали чаще строить частные дома по эскроу-счетам

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1 марта этого года в нашей стране вступил в силу закон, регулирующий применение эскроу-счетов в сфере индивидуального жилищного строительства. Он был принят, чтобы защитить средства граждан от недобросовестных подрядчиков и, тем самым, повысить надежность сделок при строительстве частных домов.
Благодаря эскроу-счетам, покупатели могут быть уверены, что их деньги перейдут подрядчику лишь после завершения строительства. В случае срыва сроков или других нарушений граждане имеют возможность вернуть свои вложения.
Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что за 4,5 месяца после вступления закона в силу количество частных домов, строящихся с применением нового механизма, превысило 16 тысяч.
«Мы видим значительный рост интереса граждан к индивидуальному жилищному строительству. Наша задача – создать условия для реализации желания людей жить в собственном доме. Важная составляющая в этом деле – гарантировать безопасность проведения сделок. Ранее механизм эскроу-счетов уже зарекомендовал себя при строительстве многоквартирных домов», – прокомментировал Марат Хуснуллин.
Также в нашей стране в 2,5 раза увеличилось количество компаний, готовых работать с эскроу при строительстве частных домов. На сегодняшний день такую возможность предоставляют 4,7 тысячи организаций.
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