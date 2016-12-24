В Мордовии директор лесничества подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

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По данным следствия, в 2022 году директор Темниковского территориального лесничества выяснил, что на подведомственной ему территории несколько граждан занимаются незаконной вырубкой лесных насаждений. Но директор не предпринял мер по пресечению браконьерства и не сообщил об этом в правоохранительные органы.
Как отмечается в информации Следственного комитета по РМ, причиненный имущественный ущерб Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ составил около 16 миллионов рублей.
Трое криминальных «лесорубов» по решению суда уже получили за эту незаконную вырубку от 3 до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. В свою очередь, суд по ходатайству следственных органов отстранил директора лесничества от занимаемой должности.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия.
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