Сенатор Петр Тултаев осмотрел ход строительства в Саранске нового здания онкологического диспансера

По проекту в здании будет 8 этажей. Здесь разместятся несколько круглосуточных отделений на 210 мест, дневной стационар на 60 мест и лаборатории. Также в диспансере будут работать отделения реанимации и интенсивной терапии на шесть коек с операционным блоком.

Двухместные палаты будут оборудованы душем и санузлами, и станут более комфортными для пациентов.

В настоящее время работы на объекте выполняются с опережением графика.