Сенатор Петр Тултаев осмотрел ход строительства в Саранске нового здания онкологического диспансера

Репортер

По проекту в здании будет 8 этажей. Здесь разместятся несколько круглосуточных отделений на 210 мест, дневной стационар на 60 мест и лаборатории. Также в диспансере будут работать отделения реанимации и интенсивной терапии на шесть коек с операционным блоком.

Двухместные палаты будут оборудованы душем и санузлами, и станут более комфортными для пациентов.

В настоящее время работы на объекте выполняются с опережением графика.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1