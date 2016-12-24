Сенатор Петр Тултаев осмотрел ход строительства в Саранске нового здания онкологического диспансера

«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
По проекту в здании будет 8 этажей. Здесь разместятся несколько круглосуточных отделений на 210 мест, дневной стационар на 60 мест и лаборатории. Также в диспансере будут работать отделения реанимации и интенсивной терапии на шесть коек с операционным блоком.
Двухместные палаты будут оборудованы душем и санузлами, и станут более комфортными для пациентов.
В настоящее время работы на объекте выполняются с опережением графика.
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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