В Мордовии злостный нарушитель ПДД получил условный срок за насмерть сбитую женщину на пешеходном переходе

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В столице Мордовии суд огласил приговор 43-летнему жителю Саранска, признанному виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека.
По информации МВД по РМ, в ходе расследования было установлено, что 24 ноября прошлого года фигурант уголовного дела за рулем внедорожника «Тойота Ленд Крузер 200» на дороге по улице Красной в поселке Луховка на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 53-летнюю женщину.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.
О манере езды обвиняемого красноречиво говорит тот факт, что в минувшем году он 126 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Приговором суда ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Также суд лишил его права управления транспортными средствами на 2 года.
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