Трое жителей Саранска лишились водительских прав из-за пристрастия к наркотикам

Прокуратура Ленинского района Саранска провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и выявила трех автомобилистов с наркотическими пристрастиями.

Как выяснилось, трое саранских водителей попадали в поле зрения медицинских работников и органов правопорядка в связи с употреблением наркотических средств. Все привлекались к административной ответственности и были поставлены на диспансерный учет в наркологический диспансер.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения прокурора района в суд в интересах неопределенного круга лиц с исками о прекращении действия права указанных граждан на управление транспортными средствами.

Суд требования прокурор удовлетворил.