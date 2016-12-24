Трое жителей Саранска лишились водительских прав из-за пристрастия к наркотикам

«Это самый большой вклад в наше будущее!»
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Прокуратура Ленинского района Саранска провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и выявила трех автомобилистов с наркотическими пристрастиями.
Как выяснилось, трое саранских водителей попадали в поле зрения медицинских работников и органов правопорядка в связи с употреблением наркотических средств. Все привлекались к административной ответственности и были поставлены на диспансерный учет в наркологический диспансер.
Указанные обстоятельства явились основанием для обращения прокурора района в суд в интересах неопределенного круга лиц с исками о прекращении действия права указанных граждан на управление транспортными средствами.
Суд требования прокурор удовлетворил.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности