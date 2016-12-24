В Мордовии отменили запрет на посещение лесов

«Очень нужная и важная программа»
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По информации Минлесхоза Мордовии, после прошедших дождей на карте региона в настоящее время преобладают I и II классы пожароопасности в лесах.
В связи с этим с 15 июля на территории республики отменяются ранее введенные ограничения на пребывание граждан в лесах и отменяется запрет на въезд в лесные массивы транспортных средств.
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