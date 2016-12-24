В Саранске росгвардейцы «сняли с маршрута» нетрезвого водителя на элитном внедорожнике

По информации ведомства, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в городском округе Саранск задержали гражданина 1974 года рождения, который управлял автомобилем «Toyota Land Cruiser» в состоянии алкогольного опьянения.

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы обратили внимание на иномарку, которая хаотично передвигалась по дороге. Сотрудники Росгвардии оперативно передали информацию коллегам из ГАИ и остановили транспортное средство.

У 50-летнего водителя присутствовали характерные признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам ГАИ.