Мордовские ходоки успешно выступили на Кубке сильнейших спортсменов

В Бресте в минувшие выходные прошли соревнования Кубка сильнейших спортсменов — международного турнира, объединившего элиту легкой атлетики России и Беларуси.

Сборная России одержала победу в медальном зачете – наши спортсмены завоевали 32 золотые, 29 серебряных и 29 бронзовых наград.

Свой вклад в успех сборной России внесли мордовские ходоки. На дистанции 10 тысяч метров не было равных Сергею Кожевникову и Рейхан Каграмановой. Серебряные медали в этой дисциплине также у ходоков Мордовии – Данилы Мартынова и Эльвиры Новосельцевой. Бронза досталась Александру Гарину.