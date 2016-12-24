Мордовские ходоки успешно выступили на Кубке сильнейших спортсменов

«Очень нужная и важная программа»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
В Бресте в минувшие выходные прошли соревнования Кубка сильнейших спортсменов — международного турнира, объединившего элиту легкой атлетики России и Беларуси.
Сборная России одержала победу в медальном зачете – наши спортсмены завоевали 32 золотые, 29 серебряных и 29 бронзовых наград.
Свой вклад в успех сборной России внесли мордовские ходоки. На дистанции 10 тысяч метров не было равных Сергею Кожевникову и Рейхан Каграмановой. Серебряные медали в этой дисциплине также у ходоков Мордовии – Данилы Мартынова и Эльвиры Новосельцевой. Бронза досталась Александру Гарину.
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