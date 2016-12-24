В колонии УФСИН по РМ открылся зал для судебных заседаний

Совместным решением пенитенциарного ведомства и Верховного суда РМ было принято решение по оборудованию специализированного зала для проведения судебных заседаний в исправительной колонии № 18.

Зал для судебных заседаний соответствует всем необходимым требованиям и стандартам. Его открытие позволит проводить судебные процессы непосредственно на территории колонии, что сэкономит время и ресурсы, а также обеспечит более комфортные условия для всех участников заседаний.

«Это значимое событие для учреждения и региона в целом, направленное на обеспечение прав, законных интересов осужденных и повышение эффективности работы правоохранительной системы», – отметил Председатель Верховного суда РМ Валерий Кияйкин.