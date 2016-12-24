Мордовия улучшила свои позиции в рейтинге регионов по доступности жилья

Эксперты РИА Новости составили очередной рейтинг регионов по доступности жилья, в котором оценили возможности семей по использованию собственных средств для покупки квартиры.

В качестве индикатора в рейтинге выступает минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров (в ценах на май 2025 года).

При этом учитывалось, что семья ежемесячно откладывает на покупку жилья возможный свободный остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат для повседневных нужд.

Мордовия в рейтинге за прошедший год заметно улучшила свои позиции. Если в 2024 году семьям республики нужно было копить на квартиру в среднем пять с половиной лет, то в текущем году это время сократилось до 4,2 года.

При этом средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров, по данным составителей рейтинга, определялась для Мордовии в размере 5,1 млн рублей.