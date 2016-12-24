В поселке Торбеево ремонтируют районную библиотеку

В этом году в рамках национального проекта «Семья» выполняется капитальный ремонт 5 объектов культуры в Мордовии: Дома культуры с. Кочкурово Дубенского района, районных библиотек в г. Краснослободске и р.п. Торбеево, детской музыкальной школы № 1 и мемориального музея в Саранске.

Торбеевская районная библиотека была основана в 1924 году и в настоящее время является главным универсальным книгохранилищем поселка Торбеево, одним из крупнейших просветительских и информационных центров района. Книжный фонд составляет более 33 тысяч единиц.

Построенное в 1985 году здание расположено в самом центре поселка. Здесь проводится большое количество культурно-просветительских мероприятий. В библиотеке сохраняется культурно-историческое наследие края, ведется летопись и создаются базы данных краеведческих материалов.

Ремонт районной библиотеки Торбеевского района начался в марте этого года. Уже произведен монтаж новых окон и стропильной системы крыши с металлопрофилем. Сейчас производится утепление потолочного перекрытия, заливка стяжки пола. В дальнейшем планируется также заменить отопительную систему и электропроводку, обновить фасад.

Завершить капитальный ремонт планируется в 2026 году.