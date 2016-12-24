В Мордовии снизился уровень преступности

По информации прокуратуры РМ, число зарегистрированных в Мордовии преступлений в первом полугодии 2025-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 19% (с 4452 до 3615).

Самыми распространенными преступлениями на территории республики остаются мошенничества и кражи.

При этом, в структуре преступности увеличилось на 22% количество особо тяжких преступлений. Уменьшилось на 39% - преступлений средней тяжести и на 21% – небольшой тяжести.

Число преступлений коррупционной направленности увеличилось на 12%, экономической направленности – на 51%, на 8% – в сфере незаконного оборота наркотиков.

На 26,5% уменьшилось количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

Раскрываемость преступлений в республике составляет 48% с высокой раскрываемостью особо тяжких преступлений (80%).