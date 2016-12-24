Агроном из Мордовии стал вторым на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»

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Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
12 июля завершился проводившийся в Мордовии федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Агроном».
Награждение победителей проходило в национальном парке «Смольный». Участником церемонии стал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
Победителем Всероссийского конкурса «Лучший по профессии – 2025» по номинации «Агроном» стал Рузиль Закиев из Республики Татарстан.
Серебро завоевал представитель Мордовии – агроном из Ичалковского района Евгений Кузоваткин!
Третье место занял представитель Пермского края Павел Тетерин.
Приз зрительских симпатий получил самый юный участник конкурса 22-летний Василий Сивцев из Якутии.
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Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
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