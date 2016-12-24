В Мордовии в реке Мокша утонули мать с дочерью

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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
По информации МЧС по РМ, 12 июля в Ковылкинском районе в 18 часов 54 минуты по системе «112» от очевидца поступила информация о том, что в реке Мокша утонули мама с дочкой.
К месту происшествия выдвинулись сотрудники ГИМС и спасатели. В ходе поисковых работ из водоема были извлечены тела женщины 1987 года рождения и девушки 2007 года рождения.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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