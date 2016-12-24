В Мордовии в реке Мокша утонули мать с дочерью

По информации МЧС по РМ, 12 июля в Ковылкинском районе в 18 часов 54 минуты по системе «112» от очевидца поступила информация о том, что в реке Мокша утонули мама с дочкой.

К месту происшествия выдвинулись сотрудники ГИМС и спасатели. В ходе поисковых работ из водоема были извлечены тела женщины 1987 года рождения и девушки 2007 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.