Купальный сезон в разгаре - соблюдайте правила безопасности на воде!

С наступлением жаркой погоды жители республики устремились на водоемы. При этом отдыхающие зачастую пренебрегают правилами поведения на воде, тем самым увеличивая риск несчастных случаев. К сожалению, в нынешнем купальном сезоне уже есть жертвы.



В муниципалитетах республики действует свыше 50 мобильных групп, в составе которых - представители администрации, полиции и МЧС. Их задача - патрулирование пляжей, в том числе на водоемах, где купание запрещено. За летний период совершено более тысячи выездов, проведены профилактические беседы, на водоемах выявлено 128 детей без сопровождения взрослых.



Во время рейдов специалисты напоминают, в республике действует административная норма, согласно которой родители или законные представители несут ответственность за нахождение несовершеннолетних без присмотра на воде или у берега. Это правило распространяется на всех детей, независимо от того, умеют они плавать или нет. Сумма - от 500 до 2000 рублей для граждан и от 2000 до 5000 для должностных лиц.



Помните о том, что отдых у воды с распитием спиртных напитков

и купание в состоянии алкогольного опьянения приводит к гибели человека и трагедии в семье.



Не оставляйте детей без присмотра, купание детей должно проходить только под контролем взрослых, не допускайте баловства на воде.



Чтобы не произошло трагедии с вами и вашими близкими при отдыхе у воды необходимо знать и соблюдать основные правила безопасного поведения на водоемах:

- купаться только в специально оборудованных местах;

- нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- нельзя прыгать или нырять в воду в незнакомых местах;

- нельзя допускать грубых игр на воде - подплывать под купающихся, подавать ложные сигналы о помощи;

- нельзя оставлять у воды детей без присмотра;

- следует осторожно плавать на надувных матрасах и надувных игрушках (ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной – захлестнуть);

- нельзя использовать гребные и моторные плавательные средства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.



Берегите себя и своих близких!