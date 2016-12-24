Купальный сезон в разгаре - соблюдайте правила безопасности на воде!

«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
С наступлением жаркой погоды жители республики устремились на водоемы. При этом отдыхающие зачастую пренебрегают правилами поведения на воде, тем самым увеличивая риск несчастных случаев. К сожалению, в нынешнем купальном сезоне уже есть жертвы.
В муниципалитетах республики действует свыше 50 мобильных групп, в составе которых - представители администрации, полиции и МЧС. Их задача - патрулирование пляжей, в том числе на водоемах, где купание запрещено. За летний период совершено более тысячи выездов, проведены профилактические беседы, на водоемах выявлено 128 детей без сопровождения взрослых.
Во время рейдов специалисты напоминают, в республике действует административная норма, согласно которой родители или законные представители несут ответственность за нахождение несовершеннолетних без присмотра на воде или у берега. Это правило распространяется на всех детей, независимо от того, умеют они плавать или нет. Сумма - от 500 до 2000 рублей для граждан и от 2000 до 5000 для должностных лиц.
Помните о том, что отдых у воды с распитием спиртных напитков
и купание в состоянии алкогольного опьянения приводит к гибели человека и трагедии в семье.
Не оставляйте детей без присмотра, купание детей должно проходить только под контролем взрослых, не допускайте баловства на воде.
Чтобы не произошло трагедии с вами и вашими близкими при отдыхе у воды необходимо знать и соблюдать основные правила безопасного поведения на водоемах:
- купаться только в специально оборудованных местах;
- нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- нельзя прыгать или нырять в воду в незнакомых местах;
- нельзя допускать грубых игр на воде - подплывать под купающихся, подавать ложные сигналы о помощи;
- нельзя оставлять у воды детей без присмотра;
- следует осторожно плавать на надувных матрасах и надувных игрушках (ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной – захлестнуть);
- нельзя использовать гребные и моторные плавательные средства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.
Берегите себя и своих близких!
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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