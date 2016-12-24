В Мордовии действует особый противопожарный режим

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С 12 по 20 июля в Мордовии запрещено посещать леса. Данное решение принято из-за высокой пожароопасности.
По сообщению регионального Лесопожарного центра, из-за аномальной жары на территории лесных земель введен IV класс пожарной опасности. В ближайшие пять дней, по данным синоптиков, ситуация не изменится.
Ситуация по противопожарной безопасности в регионе обсуждалась на оперативном совещании в субботу у Главы Мордовии. Артём Здунов поручил всем ответственным взять под контроль профилактику пожаров по всем направлениям.
Напомним, с 1 апреля по 30 сентября 2025 года на территории Республики Мордовия действует особый противопожарный режим, введённый Постановлением Правительства Республики Мордовия от 31 марта 2025 года №356.
Во время его действия запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов. Правообладателям земельных участков необходимо своевременно убирать территории от мусора и осуществлять покос травы.
Категорически запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных.
В соответствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов предусмотрена ответственность граждан в виде штрафа до 20 тысяч рублей.
С начала пожароопасного сезона в Мордовии за сжигание сухой травы и мусора к административной ответственности привлечено уже 100 человек.
Помимо административной ответственности нарушители могут быть привлечены к уголовной и гражданской ответственности. Например, в случае перехода огня на строения, сооружения или лесные массивы.
При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (8342) 23-41-50, 112 или 8-800-100-94-00.
Наша безопасность-наша ответственность!
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