В Саранске прошел медиафорум, посвященный ценности «Крепкая семья»

8-9 июля в Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарёва прошёл медиафорум «Крепкая семья». Он состоялся в рамках Медиаэстафеты «17 ценностей России» — всероссийского проекта Минобрнауки России, направленного на продвижение традиционных духовно-нравственных ориентиров в молодёжной среде. Медиафорумы прошли уже в десяти регионах страны: каждый из них был посвящён одной из традиционных ценностей, закреплённых Указом Президента РФ №809. В Мордовии студенты вузов и колледжей на протяжении двух дней обсуждали ценность «Крепкая семья», создавали медиаконтент в виде социального видеоролика и плаката, а также поделились собственным взглядом на важнейшие духовно-нравственные ориентиры современного общества.

Участниками медиафорума стали более 70 студентов высших и средних профессиональных учебных заведений Республики Мордовия, активисты молодёжных общественных организаций и движений региона. Мероприятие объединило ребят из разных субъектов России, включая Пермский край, Пензенскую, Ульяновскую область, Республику Марий Эл.

Программа медиафорума включала лекции от федеральных спикеров, мастерские по созданию контента, панельные дискуссии с представителями разных типов семей, а также интерактивную симуляционную игру «Семьянин».

Сразу после открытия форума участники познакомились с многодетной семьёй, семьёй с инклюзивным ребёнком, семьёй, в браке более 30 лет, молодой семьёй и семьёй участника специальной военной операции. Спикеры поделились личными историями, обсудили вызовы и радости семейной жизни, открыто рассказали о сохранении доверия, преодолении трудностей и ценности диалога в семье.

«Семья — это, прежде всего, уважение друг к другу и общение. Только когда вы говорите друг с другом, вы понимаете, какие проблемы вам нужно решать, как вы можете помочь друг другу. Семья — это вы вдвоём и то, что вы вместе создаете», — поделилась с участниками форума Елена Степашкина, которая состоит в браке более 30 лет.

Также в первый день ребята смогли посетить мастерскую по производству контента «Нейросети», спикером которой стал исполнительный директор «Глассен Айти», выпускник «Мастерской новых медиа» Александр Гуков. Он рассказал ребятам о том, как эффективно использовать нейросети для создания современного визуального и текстового контента.

В мастерской «Режиссура, сценарий» режиссёр документального кино Мария Сеничкина поделилась практическими советами по разработке сценариев, построению драматургии и эмоционального воздействия в короткометражном формате.

Отдельное место заняла симуляционно-ролевая игра «Семьянин», где участники примерили на себя разные семейные роли, учились принимать решения, договариваться и видеть ситуацию глазами других. Игра вызвала живой отклик у студентов и позволила лучше понять внутренние механизмы семейных отношений.

В течение всех этапов работы ребята создавали медиапроекты под руководством эксперта Максима Бушмина, руководителем проекта «Образовательная гавань». Он консультировал команды по визуальному языку, смысловой нагрузке и структуре медиапродуктов.

Во второй день прошёл открытый диалог «Семья и барьеры» с психологом и семейным системным терапевтом Алёной Бушуевой. В формате открытого разговора студенты обсудили страхи, стереотипы и сложности в построении близких отношений, а также получили практические советы по выстраиванию здорового семейного общения.

Также продолжились и мастерские по производству контента. Во второй день спикерами стали — лектор Российского общества «Знание», руководитель профиля «Коммуникационный дизайн» в институте Бизнеса и дизайна B&D, ведущий графический дизайнер студии «Паратайп» Мария Дружинина и видеограф Движения Первых Республики Мордовия, автора документального фильма «Тиринь Мастор» Никита Шевораков. Ребятам рассказали о том, как сделать сильный плакат, инструментах и способах его создания, поделились лайфхаками и советаси по съемке и монтажу видеороликов.

С полученными знаниями ребята продолжат работу над созданием видеороликов и социальных плакатов, посвященных теме «Крепкая семья». Эксперты выделят лучшие из них уже 16 июля.

Медиафорум для участников стал не только творческой лабораторией, но и платформой для диалога и глубокого переосмысления семейных ценностей.

«Сегодня молодёжь не просто потребляет контент — она его создаёт, формирует информационную повестку, влияет на общественное восприятие ценностей. И именно поэтому так важно, чтобы студенты сами говорили о таких основах, как семья, отношения, родительство, партнёрство. Важно не навязать, а дать пространство для осознания, для собственного высказывания. Этот форум показал: молодые люди готовы и хотят говорить о настоящем, глубоком, важном. Мы увидели зрелое отношение к теме, желание понимать и передавать ценности, которые составляют основу устойчивого будущего страны. Мы благодарны каждому участнику за вклад — и профессиональный, и личный», — подчеркнул ректор МГУ им. Н.П. Огарёва Дмитрий Глушко.