В Инсарском детском оздоровительном лагере прошли образовательно-игровые треки #ПатриотКрафт

В рамках проекта «Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора», реализуемого Центром Социальных Медиатехнологий при координации Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия, в Инсарском ЗДОЛ имени В.Я. Антропова проведены образовательно-игровые треки #ПатриотКрафт. Мероприятие, подготовленное командой проекта, стало ярким событием лагерной смены, объединив детей в стремлении к повышению уровня антитеррористической грамотности.

Более 120 отдыхающих в лагере детей в рамках летней «Школы Твоей Антитеррористической Безопасности (#ШТАБ)» вовлекли в увлекательные соревнования, направленные на повышение осведомленности о личной и коллективной безопасности и привитие стойкого неприятия идеологии терроризма.

Председатель Центра Социальных Медиатехнологий Павел Елаев провел с ребятами познавательную беседу на тему значимости достижений страны, в которых она превзошла все остальные государства, акцентировав внимание на заслугах великих ученых, космонавтов и изобретателей и, первооткрывателей. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и гордости за свою Родину.

Руководитель проекта Людмила Потапова вместе с участниками команды Натальей Милешиной и Светланой Ереминой в игровой форме разъяснили детям алгоритм действий при террористических угрозах, которые могут подстерегать как в реальной жизни, так и интернет-пространстве. Ребята, разделившись на команды, решали кейсовые задачи и активно отвечали на вопросы антитеррористической викторины.

В итоге победителем стала команда первого отряда в следующем составе: Фомина Мария (СОШ № 40), Шоренкова Виктория (СОШ Высота №15); Тюрина Алена (Инсарская СОШ №2); Петрунина Ксения (СОШ №1); Тундакова Люба (СОШ № 18). Их сплоченность, эрудиция и умение работать в команде принесли заслуженную победу.

Своей стойкостью и патриотизмом в индивидуальном зачете отличились Сухорукова Виктория, Палочкин Данила, Родькина София и Полшуткин Богдан. Их знания и активное участие в обсуждениях были отмечены особо.

В результате все ребята получили подарки, которые стали приятным дополнением к полученным знаниям и положительным эмоциям.

Проект «Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора» продолжает свою работу, способствуя формированию у подрастающего поколения антитеррористического мировоззрения, активной гражданской позиции и ответственного отношения к безопасности.