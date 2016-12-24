Жителей Мордовии приглашают выполнить нормы ГТО

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26 июля в Саранске на стадионе «Старт» состоятся соревнования по выполнению норм ГТО. Начало мероприятия в 9:00.
К участию в состязаниях допускаются все желающие в возрасте от 18 до 70 лет, имеющие соответствующую физическую подготовку. Участники должны иметь допуск врача и зарегистрироваться через портал Госуслуги для получения УИН-номера.
Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО.
Дисциплины:
- бег на дистанциях 60 м., 100 м, 2000 м., 3000 м
- прыжки в длину с места
- подтягивание на высокой перекладине
- наклон вперед из положения стоя
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание)
- поднимание туловища из положения лежа на спине (пресс)
- плавание (для участия необходимо: справка от дерматолога, шапочка, плавательные принадлежности)
- метание спортивного снаряда: женщины 500 гр., мужчины 700 гр.
- стрельба из пневматической винтовки.
Для более оперативной связи необходимо прислать предварительные заявки для участия на электронную почту: komitet-spm@mail.ru. В заявке должно быть указано: ФИО, дата рождения (полностью), номер УИН, организация, контактный телефон. Заявки принимаются до 23 июля включительно. Справки по телефону: 24-23-44.
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