Жителей Мордовии приглашают выполнить нормы ГТО

26 июля в Саранске на стадионе «Старт» состоятся соревнования по выполнению норм ГТО. Начало мероприятия в 9:00.

К участию в состязаниях допускаются все желающие в возрасте от 18 до 70 лет, имеющие соответствующую физическую подготовку. Участники должны иметь допуск врача и зарегистрироваться через портал Госуслуги для получения УИН-номера.

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО.

Дисциплины:

- бег на дистанциях 60 м., 100 м, 2000 м., 3000 м

- прыжки в длину с места

- подтягивание на высокой перекладине

- наклон вперед из положения стоя

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание)

- поднимание туловища из положения лежа на спине (пресс)

- плавание (для участия необходимо: справка от дерматолога, шапочка, плавательные принадлежности)

- метание спортивного снаряда: женщины 500 гр., мужчины 700 гр.

- стрельба из пневматической винтовки.

Для более оперативной связи необходимо прислать предварительные заявки для участия на электронную почту: komitet-spm@mail.ru. В заявке должно быть указано: ФИО, дата рождения (полностью), номер УИН, организация, контактный телефон. Заявки принимаются до 23 июля включительно. Справки по телефону: 24-23-44.