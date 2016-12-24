Саранск готовится к проведению матчей по футболу Российской Премьер-лиги

«Здоровье людей – стратегический ресурс!»
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
Планируется, что на стадионе «Мордовия Арена» в сезоне 2025/26 гг. сыграет несколько домашних матчей ФК «Пари НН».
«Мы ведем переговоры с клубом Нижнего Новгорода «Пари НН». Команда известна на всю страну. Мы по-соседски связались, договорились, что мы можем подготовить наш стадион к проведению матчей самого высокого уровня. И в настоящее время эту работу проводим. Я сегодня не назову конкретные даты проведения матчей, потому что мы сейчас в процессе обсуждения. Принципиальные договоренности между нами есть. Конкретную дату матчей мы назовем уже вместе немножко позже», - отметил Министр спорта Мордовии Никита Ларьков.
Чтобы посетить игры Российской Премьер-лиги нужны билеты и Карта болельщика (Fan ID).
Подать заявление на получение карты можно бесплатно: онлайн на «Госуслугах» или лично в МФЦ. Она оформляется отдельно на каждого человека, в том числе на детей до 14 лет.
Документ нужен не только болельщикам, но и организаторам матча, персоналу стадиона, судьям и футболистам, журналистам и телеоператорам.
Также Саранск примет игры нижегородского клуба в FONBET Кубке России. На матчи этого турнира карта болельщика не требуется.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности