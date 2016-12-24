Саранск готовится к проведению матчей по футболу Российской Премьер-лиги

Планируется, что на стадионе «Мордовия Арена» в сезоне 2025/26 гг. сыграет несколько домашних матчей ФК «Пари НН».

«Мы ведем переговоры с клубом Нижнего Новгорода «Пари НН». Команда известна на всю страну. Мы по-соседски связались, договорились, что мы можем подготовить наш стадион к проведению матчей самого высокого уровня. И в настоящее время эту работу проводим. Я сегодня не назову конкретные даты проведения матчей, потому что мы сейчас в процессе обсуждения. Принципиальные договоренности между нами есть. Конкретную дату матчей мы назовем уже вместе немножко позже», - отметил Министр спорта Мордовии Никита Ларьков.

Чтобы посетить игры Российской Премьер-лиги нужны билеты и Карта болельщика (Fan ID).

Подать заявление на получение карты можно бесплатно: онлайн на «Госуслугах» или лично в МФЦ. Она оформляется отдельно на каждого человека, в том числе на детей до 14 лет.

Документ нужен не только болельщикам, но и организаторам матча, персоналу стадиона, судьям и футболистам, журналистам и телеоператорам.

Также Саранск примет игры нижегородского клуба в FONBET Кубке России. На матчи этого турнира карта болельщика не требуется.