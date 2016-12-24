В Мордовии пройдет спортивный фестиваль с национальным колоритом

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Забег «TAVLA TRAIL» в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района пройдет уже в пятый раз. В этом году участниками мероприятия станут больше 500 человек. На соревнования уже подали заявки порядка 170 бегунов из 18 регионов страны. Самому молодому участнику - 6 лет, а самому старшему - 67.
Организаторы предусмотрели 5 дистанций, каждая из них имеет свое название на мордовском языке:
30 км - ВИРЯВА («Богиня леса»)
20 км - ВАРМАВА («Богиня ветра»)
10 км - ВЕ («ночь»)
5 км - КУДАВА («Покровительница дома»)
1 км - ЭЙКАКШ («ребенок»).
Ночной трек будет оформлен разметкой со световозвращающими элементами. Спортивный фестиваль пройдет 12-13 июля.
После преодоления трассы участники могут присоединиться к празднику с танцами, национальной кухней, ярмаркой ремесел и выступлением этно-фолк группы «MEREMA».
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