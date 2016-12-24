В Мордовии уже более 63 тысяч семей получили сертификаты на материнский капитал

Такие данные приводит региональное отделение Социального фонда России. За 18 лет действия программы семьи республики получили 63 510 сертификатов на материнский капитал.

Материнский капитал ежегодно индексируется. В 2007 году его размер составлял 250 000 рублей. В текущем году владельцы материнского капитала в распоряжение получают более 690 266 рублей на первого ребенка и 912 162 рубля на второго, если женщина раньше не получала сертификат. Если же семье был выдан сертификат на первого ребенка, то при рождении второго малыша размер капитала увеличится на 221 896 рублей.

Сразу после получения сертификата средства материнского капитала можно использовать на оплату детского сада, на получение ежемесячной выплаты, погашение ипотечного кредита и компенсацию стоимости товаров и услуг для детей с инвалидностью.

Улучшить жилищные условия без привлечения кредитных средств, оплатить обучение ребенка в школе, техникуме, вузе или в организации дополнительного образования, а также направить средства на накопительную пенсию одного из родителей, можно только после того, как исполнится три года ребенку, в связи с рождением которого был получен сертификат.

С сентября прошлого года у жителей Мордовии появилась возможность получить остаток средств маткапитала единовременным платежом, если он не превышает 10 тысяч рублей.