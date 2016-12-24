Поздравление Главы Мордовии с Днём семьи, любви и верности

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с особенным, трогательным и романтичным праздником - Днём семьи, любви и верности!

Этот день напоминает о важности крепких семейных уз, о теплоте и взаимопонимании, которые помогают преодолевать трудности и строить будущее для детей и внуков.

В Мордовии много счастливых пар, живущих в любви и согласии долгие годы. Всё больше семей становятся многодетными. Они - пример для молодых людей, которые только планируют создать свой союз.

Семья сегодня - в центре государственной политики. В Мордовии семьям с детьми оказывается всесторонняя поддержка. Мы стремимся, чтобы они чувствовали себя защищёно и были уверены в завтрашнем дне. В нашей республике должно стать больше дружных и многодетных семей.

С праздником! Берегите друг друга и будьте счастливы!

Глава Республики Мордовия А. Здунов