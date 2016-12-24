Поздравление Главы Мордовии с Днём семьи, любви и верности

«Важно, чтобы вы создавали большие и крепкие семьи»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с особенным, трогательным и романтичным праздником - Днём семьи, любви и верности!
Этот день напоминает о важности крепких семейных уз, о теплоте и взаимопонимании, которые помогают преодолевать трудности и строить будущее для детей и внуков.
В Мордовии много счастливых пар, живущих в любви и согласии долгие годы. Всё больше семей становятся многодетными. Они - пример для молодых людей, которые только планируют создать свой союз.
Семья сегодня - в центре государственной политики. В Мордовии семьям с детьми оказывается всесторонняя поддержка. Мы стремимся, чтобы они чувствовали себя защищёно и были уверены в завтрашнем дне. В нашей республике должно стать больше дружных и многодетных семей.
С праздником! Берегите друг друга и будьте счастливы!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций