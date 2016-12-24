Дом-музей Героя Советского Союза Михаила Девятаева отметит 50-летний юбилей

«Передадим наши традиции потомкам»
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
8 июля, в день рождения летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева, в Торбеево пройдут праздничные мероприятия, посвященные 50-летию Дома-музея.
Расположенный в поселке Торбеево Дом-музей был открыт в 1975 году и в настоящее время является филиалом Мордовского краеведческого музея имени И. Д. Воронина.
В программе юбилейных мероприятий:
- Торжественный митинг и возложение цветов к памятнику М.П. Девятаеву
- Интерактивная экскурсия с элементами театрализации
- Патриотический концерт у стен музея
- Благотворительная акция проекта #КультураZaПобеду.
Начало в 10.00. Вход свободный!
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