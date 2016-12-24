Дом-музей Героя Советского Союза Михаила Девятаева отметит 50-летний юбилей

8 июля, в день рождения летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева, в Торбеево пройдут праздничные мероприятия, посвященные 50-летию Дома-музея.

Расположенный в поселке Торбеево Дом-музей был открыт в 1975 году и в настоящее время является филиалом Мордовского краеведческого музея имени И. Д. Воронина.

В программе юбилейных мероприятий:

- Торжественный митинг и возложение цветов к памятнику М.П. Девятаеву

- Интерактивная экскурсия с элементами театрализации

- Патриотический концерт у стен музея

- Благотворительная акция проекта #КультураZaПобеду.

Начало в 10.00. Вход свободный!