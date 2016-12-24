В Саранске откроется выставка братьев-художников из Санкт-Петербурга

10 июля в Музее Эрьзи откроется выставка братьев-художников из Санкт-Петербурга Андрея и Николая Дмитренко «Интеллектуальный реализм». Получив образование в одной из старейших художественных академий мира, братья работают в соавторстве.

На выставке в Саранске будут представлены 52 живописные работы, отражающие человеческое измерение современной урбанизированной среды от Санкт-Петербурга до Вены. Одна из тем художников - шок от избытка визуальной информации.