В Саранске откроется выставка братьев-художников из Санкт-Петербурга

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10 июля в Музее Эрьзи откроется выставка братьев-художников из Санкт-Петербурга Андрея и Николая Дмитренко «Интеллектуальный реализм». Получив образование в одной из старейших художественных академий мира, братья работают в соавторстве.
На выставке в Саранске будут представлены 52 живописные работы, отражающие человеческое измерение современной урбанизированной среды от Санкт-Петербурга до Вены. Одна из тем художников - шок от избытка визуальной информации.
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