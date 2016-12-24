Артём Здунов принял участие в заседании Генерального совета партии «Единая Россия»

Глава Мордовии, член Генерального совета партии, секретарь регионального отделения «Единой России» Артём Здунов ​26 июня в Москве принял участие в заседании Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул: стартовал большой электоральный цикл, финалом которого станут выборы депутатов Госдумы в 2026 году. Важно проанализировать состояние дел в партии, ее готовность к предстоящим кампаниям. «Наша цель – безоговорочная победа на парламентских выборах, получение конституционного большинства. Естественно, считаю возможным улучшить наши текущие позиции. Все организационные процессы, которые сейчас идут в партии, все предвыборные кампании 2025 года, по сути, являются подготовкой и мобилизацией наших возможностей для достижения этой цели», - сказал он.

Ключевую роль в этой работе играют представители партии, которые работают на местах. На повышение их роли в партийной жизни были нацелены мероприятия Года первичных отделений и Года муниципального депутата.

Одна из главных задач партии – это изучение потребностей граждан. Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает почти 400 положений. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн. россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах.

По итогам съезда партии, который прошел в декабре 2024 года в Москве с участием Президента РФ Владимира Путина и более тысячи делегатов со всей страны, в Народную программу внесли изменения. В частности, добавили новые положения в социальный раздел, касающиеся выплаты пособий и пенсий, трудоустройства, поддержки материнства и детства, развития здравоохранения и образования, благоустройства городской среды, экономического роста и цифровизации. Также в документе появился раздел, посвящённый поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Партия направила в новые регионы более 141 тысячи тонн гуманитарных грузов, и эта цифра каждый день растет.

По всем этим направлениям активно работает и Мордовия. «Используем лучший опыт по всей стране - вместе поддерживаем участников спецоперации и их семьи, реализуем Народную программу партии. Помогаем соратникам из братской Херсонской области - от бытовых до юридических вопросов. Работаем одной командой», - отметил Глава Мордовии Артем Здунов по итогам заседания.