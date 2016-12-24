Жителей Саранска приглашают бесплатно сыграть в падел-теннис

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Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Четыре новеньких корта для игры в падел-теннис располагаются на набережной реки Инсар со стороны 1 входа на стадион «Мордовия Арена».
Усвоить не самые сложные правила игры помогут тренеры Спортивной школы олимпийского резерва им. Шамиля Тарпищева.
Для игры достаточно забронировать один из четырех кортов вместе со всем необходимым инвентарем по телефону +7 927-643-52-98. Можно это сделать и непосредственно на корте, обратившись к администратору.
В настоящее время все это доступно совершенно бесплатно.
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Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
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