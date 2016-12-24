В Саранске пройдут соревнования по крикету среди иностранных студентов

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В Саранске 13 и 14 июня состоятся всероссийские соревнования «Открытый кубок ректора МГУ им. Н.П. Огарева по крикету». В турнире примут участие шесть студенческих сборных, сформированных из иностранных студентов, обучающихся в российских вузах.
13 июня в 14:00 на стадионе «Саранск» (ул. Ульянова, 24д) состоится торжественное открытие и первый игровой день. В турнире ожидается участие более 100 человек — игроков, тренеров, организаторов и волонтеров.
Победители и призеры соревнований будут награждены кубками, медалями, грамотами и памятными призами. Также предусмотрены индивидуальные награды для лучших игроков турнира.
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