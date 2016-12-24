Ветерану СВО Сергею Кочеткову из Саранска вручили ключи от личного автомобиля

9 июня Глава Мордовии Артём Здунов вручил ключи от автомобиля с ручным управлением ветерану специальной военной операции Сергею Кочеткову из Саранска. Мероприятие прошло в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Мордовия.

Сергей Кочетков был мобилизован на фронт в октябре 2022 года. Служил гранатометчиком на Луганском направлении. В апреле 2023 года в блиндаж, рядом с которым находился Сергей, прилетел снаряд. Его осколки серьезно повредили спину бойца – он потерял возможность самостоятельно передвигаться. С поля боя его эвакуировали товарищи. После лечения Сергей вернулся домой, где его ждали супруга с дочкой, и был взят на персональное сопровождение филиала Госфонда.

Важнейшей задачей для бойца стало возвращение к привычной жизни, в особенности это касалось вождения автомобиля. Сергей прошел необходимое обучение и получил водительское удостоверение с категориями МС – для вождения транспорта с ручным управлением.

Глава Мордовии выразил признательность сотрудникам фонда «Защитники Отечества» за помощь бойцам в различных жизненных ситуациях – за юридическую поддержку, в прохождении реабилитации, оформлении санаторно-курортного лечения. «Спасибо вам, что занимаетесь нашими бойцами – общество сейчас должно ставить это в приоритет! Давайте сохраним наш общий настрой на то, чтобы адаптация наших бойцов к мирной жизни проходила быстрее. Ну и без техники тут не обойтись, чтобы ветеранам быстро добираться по всем необходимым делам, поэтому при непосредственной поддержке нашего Президента мы вручаем сегодня очередной автомобиль – Сергею Ивановичу. Пожелаем всем нашим бойцам всегда оставаться в строю – здесь, в тылу, в мирной жизни всегда для вас найдется дело!» - сказал Артём Здунов.

Было отмечено, что за два года работы Госфонда из поступивших 18 тысяч запросов выполнено 98 %. «У нас выстроена трехуровневая структура поддержки ветеранов. Заключены соглашения с региональными и федеральными органами исполнительной власти, общественными организациями, налажено межведомственное взаимодействие. Благодарю вас, Артём Алексеевич, за ваше непосредственное участие и помощь. Поддержка ветеранов – одно из приоритетных направлений нашей работы», - подчеркнул руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» Алексей Герасименко.

Председатель Ассоциации ветеранов СВО РМ Александр Беляйкин подчеркнул, что каждый боец в любое время может найти в общественной организации психологическую поддержку и помощь в решении любых вопросов.

Напутственные слова боевому товарищу сказал и Николай Сафьянников – ветеран СВО получил автомобиль с ручным управлением осенью прошлого года.

Сергей Кочетков стал обладателем автомобиля «Москвич 3», собранного на заводе в Москве. Сотрудники Госфонда уже помогли бойцу в регистрации транспортного средства, направили письмо в налоговую службу для освобождения от уплаты транспортного налога – такая региональная мера поддержки распространяется на всех участников специальной военной операции.

«Спасибо, Артём Алексеевич, фонд «Защитники Отечества», что не оставляете нас, ветеранов СВО. Благодаря такой поддержке все получается. Теперь у нашей семьи есть автомобиль, и я стану более мобильным!» - сказал Сергей Кочетков.

Ветеран СВО вместе с супругой отправились домой на собственном новеньком автомобиле.