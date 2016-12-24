Саранск отметит День России и День города обширной праздничной программой

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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
12 июня в столице Мордовии развернутся масштабные торжества в честь Дня России и Дня города. Центральной площадкой для проведения праздничных мероприятий станет Советская площадь и прилегающие к ней территории.
С 10.00 на площади начнет работу «Саранский Арбат» с арт-вернисажем детских художественных работ и творческими мастер-классами. В это же время откроются гастрономические торговые точки по продаже шашлыка, блинов с начинкой, пирогов и чебуреков, ароматным чаем и безалкогольным глинтвейном.
В течение дня на площади пройдут театрализованные представления и состоятся традиционные соревнования по рубке шашкой «КАЗАРЛА» с участием Саранского хуторского казачьего общества «Троицкое».
Главная сцена с 12.00 будет отдана под выступления ведущих творческих коллективов городского округа Саранск, а с 13.00 для кавер-групп «LONGPLAY» ( Саранск), «Еще не вечер» ( Москва), «Василиса» ( Саранск), «Брэд Бит» (г. Саранск) и солистов Olа Binder (Израиль) и Саши Немо (Республика Беларусь).
С 17:00 до 21:00 публика со сцены услышит композиции рок-фестиваля «Взгляд назад». Завершит концертную программу выступление московской группы «Партизан FM».
С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.
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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
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