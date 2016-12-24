В Темникове вновь проведут фестиваль пляжных видов спорта

В старейшем городе Мордовии с 27 по 29 июня состоится второй фестиваль пляжных видов спорта памяти Феодора Ушакова. Соревнования пройдут на берегу реки Мокша.

В программе заявлены несколько спортивных дисциплин, включая футбол, волейбол и главную спортивную «изюминку» темниковского фестиваля - соревнования по игре в лапту.

Также здесь пройдет велопробег к стенам Санаксарского монастыря и развернется концертная программа для гостей. Мероприятие проводит администрация района при поддержке фонда ДОМ.РФ.

Напомним, что в прошлом году совместно с фондом ДОМ.РФ завершилась разработка мастер-плана развития Темниковского района. В нем были определены 50 приоритетных мероприятий, направленных на повышение туристской привлекательности и дальнейшее устойчивое развитие территории. В числе прочего мастер-планом предусмотрено благоустройство набережной Мокши в Темникове, а также популяризация русской лапты – национального вида спорта, который развивают на базе местной спортивной школы.

Отметим, что проект по комплексному благоустройству набережной в Темникове будет претендовать на федеральное финансирование в 2026 году.