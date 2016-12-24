Жители села Монастырское более 5 лет страдают от некачественной воды

Вместо чистой водопроводной воды в каждом доме села Монастырское течет рыжая жидкость с металлическим запахом, не пригодная для питья и выводящая из строя бытовые приборы. В региональное отделение Народного фронта Республики Мордовия поступило шесть сигналов от сельчан на непригодную для использования воду.

В селе с населением более 900 человек одна водонапорная башня. По словам граждан, она была установлена из обычного металла, что в соприкосновении с водой приводит к коррозии.

Люди в селе вынуждены заказывать питьевую воду из города. По рассказам одной из жительниц, она заказывает еженедельно 40 литров питьевой воды за 300 рублей, в месяц тратит 1200. При это приходится продолжать оплачивать услуги водоснабжения по счетчикам.

Жителей села особенно тревожит, что для приготовления пищи в местном детском саду и школе также не обойтись без водопроводной воды. Коллективное обращение в Горводоканал, и обращения к народным избранникам на протяжении пяти лет не принесли результатов.

Народный фронт в РМ направил обращение в Администрацию городского округа Саранск для решения многолетней проблемы с водой у жителей села.