Парк им. А.С. Пушкина отметит день рождения великого поэта праздничной программой

«Относиться к делу с душой»
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
В Саранске для гостей центрального городского парка 6 июня приготовлены театрализованные постановки и интерактивные представления.
На различных площадках проведут флешмобы и мастер-классы, поэтический марафон и литературно-игровые программы. Посетителей встретят актеры в образе героев произведений великого поэта
Начало всех мероприятий в 15.00.
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Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
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