Парк им. А.С. Пушкина отметит день рождения великого поэта праздничной программой

Социум

В Саранске для гостей центрального городского парка 6 июня приготовлены театрализованные постановки и интерактивные представления.

На различных площадках проведут флешмобы и мастер-классы, поэтический марафон и литературно-игровые программы. Посетителей встретят актеры в образе героев произведений великого поэта

Начало всех мероприятий в 15.00.

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