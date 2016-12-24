В Мордовии стартовали Всероссийские соревнования по спорту ЛИН «Игры Победы»

Мордовия принимает всероссийские соревнования по спорту ЛИН «Игры Победы», они проводятся в России впервые. Испытать удачу и проверить свои силы и ловкость в нашу республику приехали спортсмены из 35 городов и субъектов России – около 200 участников.

4 июня в церемонии открытия состязаний принял участие Глава Мордовии Артём Здунов. «Адаптивный спорт для нас очень важен – этой теме большое внимание уделяет наш Президент. Доступность инфраструктуры, секций – это главное. Надо вместе заниматься и достигать результатов, - сказал руководитель республики. – Конечно, для нас важна реабилитация наших героев-участников специальной военной операции и всех тех, кто попал в сложную ситуацию, у кого есть особенности. Мы должны жить вместе и друг другу помогать – сегодняшнее соревнование тому пример. Желаю спортсменам бескомпромиссной борьбы, честного судейства. И только вперед!»

Генеральный директор Федерации спорта ЛИН, главный тренер сборных команд России, вице-президент «Виртус-Европа» Татьяна Ольховая отметила, что мы должны хранить память о тех, кто боролся за нашу свободу в 40-е годы. Она также вспомнила членов Федерации, которые отстаивали честь страны и продолжают бороться в зоне СВО. - «Это Игорь Макеев – уроженец Мордовии, Орден мужества посмертно. Александр Работницкий – наш спортсмен, серебряный призер Паралимпийских игр в Токио, награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Этот праздник ради всех наших ребят и наших предков, которые дали нам возможность жить в свободной стране. Я желаю вам побед – побед прежде всего над собой».

К участникам состязаний обратился ветеран специальной военной операции Александр Кузин: «Ребята, у каждого из вас своя жизненная история, свой жизненный путь и свои испытания. В каждом из вас есть сила духа, сила воли и сила мечты, они помогают добиться победы не только на поле боя, но и в жизни. Помните, вы – потомки победителей. Вы — настоящие герои. И именно вы — вдохновение для всех нас, для взрослых!»

Соревновательная программа по трем видам спорта – легкой атлетике, настольному теннису и плаванию, будет длиться два дня. 5 июня состоится награждение и церемония закрытия турнира.