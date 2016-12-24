Юных жителей Мордовии приглашают поддержать онлайн-флешмоб ко Дню России

Музей Победы приглашает ребят из Мордовия принять участие в детском онлайн-флешмобе ко Дню России. Вместе с детским клубом «Лето Побед», созданном при музее, юные россияне могут присоединиться к поздравлению страны с государственным праздником.

«В честь знаменательного дня, который уже более 20 лет отмечают россияне, предлагаем вместе продемонстрировать гордость за страну, создать патриотическое настроение и подготовить яркое видеопоздравление, которое смогут увидеть тысячи жителей России», - рассказали в Музее Победы.

Для участия ребятам необходимо записать видео с исполнением припева гимна Российской Федерации и отправить его на сайт Музея Победы. Работы принимаются до 8 июня.

12 июня, в День России, на сайте музея появится видеоролик, в который войдут видеозаписи клуба «Лето Побед» и самые яркие работы ребят со всех регионов, исполняющих гимн нашей страны. На память все участники получат именные сертификаты по электронной почте.

Кроме того, в этот день на странице проекта появится онлайн-игра, где каждый сможет проверить свои знания о самых интересных фактах этого праздника.