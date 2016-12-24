Футбольный клуб «МГУ» победил в конкурсе «Россия - футбольная страна»

Футбольная команда МГУ им. Н.П. Огарева выиграла в конкурсе Российского футбольного союза в студенческой номинации. Награду победителям вручил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

«В конкурсе мы участвовали впервые, но уже добились таких результатов. Мы были вдохновлены победой на каждом из этапов и благодарны организаторам конкурса за эту возможность. Проект АССК из-за масштаба своей организации нам казался самым амбициозным конкурентом. Но наша заявка стала новаторской в сфере социокультурной коммуникации, поэтому, на наш взгляд, мы и смогли выиграть», - отметил менеджер команды Данила Шевцов.

В команде собраны игроки различных национальностей, которые успешно выступают в матчах. Идея создания полноценного футбольного клуба родилась после проведения локального университетского турнира по мини-футболу. Когда организаторы увидели 32 полноценные заявки, в том числе от сборных студентов-египтян, бразильцев, африканцев, поняли, что перспектива есть. Команда на 70% состоит из студентов университета и на 20% - из сотрудников. А оставшиеся 10% - это воспитанники мордовских школ футбола. То есть еще школьники, которые только планируют поступить в МГУ им. Н.П. Огарева, но уже очень хотят быть причастными к футбольной команде.

В планах у команды на 2025 год - участие в турнирах, таких как Чемпионат Мордовии и Мордовская футбольная лига. Так же в новом учебном году - организация нового университетского мини-футбольного турнира, с которого и началась история команды. Таким образом, клуб хочет привлечь в коллектив новые лица из числа первокурсников.