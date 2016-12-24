В Музее Эрьзи откроется выставка художника Виктора Сафонкина «Интерфейсы реальности»

6 июня в главном здании Музея Эрьзи состоится торжественное открытие персональной выставки художника Виктора Сафонкина «Интерфейсы реальности».

Виктор Сафонкин родился в Саранске в 1967 году. Окончил машиностроительный техникум и рисовать начал, не имея художественного образования. С 1996 года талантливый уроженец Саранска живет в Праге.

Его работы неоднократно экспонировались на международных выставках в Германии, Дании, США и других странах Картины Виктора Сафонкина находятся в крупнейших европейских музеях сюрреализма и фантастического реализма, а также в Русском музее и частных коллекциях за рубежом.

В экспозиции на выставке будут представлены более 40 картин, написанных мастером за период 2013-2022 гг. в жанре «нового реализма».