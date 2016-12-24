Глава Саранска и руководитель «Горводоканала» ответят на вопросы граждан в прямом эфире

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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
22 мая в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте пройдет прямой эфир с главой городского округа Саранск Владимиром Быковым и директором «Саранскгорводоканала» Юрием Шохиным.
Тема прямого диалога – «Реализация проектов благоустройства и модернизация инженерных систем г.о. Саранск».
Оставляйте ваши вопросы в комментариях под постом в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте либо во время эфира.
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