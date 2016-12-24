В Саранске откроется выставка молодых художников Мордовии «Эрьзя. Новые смыслы»

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17 мая в Музее Эрьзи (Коммунистическая,61) состоится открытие выставки молодых художников Мордовии «Эрьзя. Новые смыслы», приуроченной к предстоящему 150-летию со дня рождения гениального скульптора Степана Эрьзи.
Выставка проходит в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» и объединяет художников молодежного и регионального отделений Союза художников, а также независимых авторов республики.
В экспозиции представлены работы в техниках живописи, графики, декоративно-прикладного и цифрового искусства. Дополняют все архивные фотографии Степана Эрьзи, а также авторские описания работ, в которых художники делятся своим пониманием связи с его творчеством.
Как отмечают организаторы, выставка «Эрьзя. Новые смыслы» — это попытка прочесть великого мастера заново, найти в его языке отклик сегодняшнего дня, ощутить, как голос Эрьзи продолжает звучать через поколения.
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