Мордовский краеведческий музей им. И.Д. Воронина проведет День дарения

Культура

16 мая в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее им. И.Д. Воронина пройдет День дарения. Акция проводится ежегодно и приурочена к Международному дню музеев.

Все желающие могут преподнести в дар музею предметы одежды и интерьера прошлых эпох, редкие книги и сувениры, исторически ценные изделия и даже палеонтологические находки.

Благодаря акции музейные фонды пополняются интересными, порой уникальными экспонатами.

Всю интересующую информацию можно узнать по телефонам: 8 (8342) 39-14-92 и 8 (8342) 39-14-97.

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