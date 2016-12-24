Мордовский краеведческий музей им. И.Д. Воронина проведет День дарения

«Пусть герои живут в наших сердцах!»
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
16 мая в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее им. И.Д. Воронина пройдет День дарения. Акция проводится ежегодно и приурочена к Международному дню музеев.
Все желающие могут преподнести в дар музею предметы одежды и интерьера прошлых эпох, редкие книги и сувениры, исторически ценные изделия и даже палеонтологические находки.
Благодаря акции музейные фонды пополняются интересными, порой уникальными экспонатами.
Всю интересующую информацию можно узнать по телефонам: 8 (8342) 39-14-92 и 8 (8342) 39-14-97.
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В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
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