24 мая на «Мордовия Арене» стартует всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ

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В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
24 мая на «Мордовия Арене» состоится главное беговое событие года – крупнейший всероссийский полумарафон с синхронным стартом ЗаБег.РФ.
Соревнование развернется на четырех дистанциях – 1, 5, 10 и 21 км. На старт выйдут как профессиональные легкоатлеты, так и любители спорта.
ЗаБег.РФ – это не только спортивное состязание, но и яркое культурно-развлекательное шоу: в фан-зоне для поклонников здорового образа жизни приготовят различные активности, будет открыт фудкорт.
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В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
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