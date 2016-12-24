24 мая на «Мордовия Арене» стартует всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ

24 мая на «Мордовия Арене» состоится главное беговое событие года – крупнейший всероссийский полумарафон с синхронным стартом ЗаБег.РФ.

Соревнование развернется на четырех дистанциях – 1, 5, 10 и 21 км. На старт выйдут как профессиональные легкоатлеты, так и любители спорта.

ЗаБег.РФ – это не только спортивное состязание, но и яркое культурно-развлекательное шоу: в фан-зоне для поклонников здорового образа жизни приготовят различные активности, будет открыт фудкорт.