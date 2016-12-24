В музее Эрьзи откроется выставка произведений художниц из 10 городов России

15 мая в музее Эрьзи (Коммунистическая, 61) состоится открытие выставочного арт-проекта «Ее глазами». Посетители смогут увидеть работы более 40 художниц из 10 городов России: Казани, Комсомольска-на-Амуре, Москвы, Пензы, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сарова, Челябинска и Ялты.

Экспозицию составят более 80 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.