В музее Эрьзи откроется выставка произведений художниц из 10 городов России

«Пусть герои живут в наших сердцах!»
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
15 мая в музее Эрьзи (Коммунистическая, 61) состоится открытие выставочного арт-проекта «Ее глазами». Посетители смогут увидеть работы более 40 художниц из 10 городов России: Казани, Комсомольска-на-Амуре, Москвы, Пензы, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сарова, Челябинска и Ялты.
Экспозицию составят более 80 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
Поделиться в соц. сетях:
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»