В музее Эрьзи откроется выставка произведений художниц из 10 городов России

Культура

15 мая в музее Эрьзи (Коммунистическая, 61) состоится открытие выставочного арт-проекта «Ее глазами». Посетители смогут увидеть работы более 40 художниц из 10 городов России: Казани, Комсомольска-на-Амуре, Москвы, Пензы, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сарова, Челябинска и Ялты.

Экспозицию составят более 80 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

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