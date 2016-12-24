Музей Победы посетили 9 мая около 150 тысяч человек

Социум

В течение дня на различных сценах выступили более 550 артистов, сообщили в пресс-службе музея.

Порядка 150 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы 9 мая в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году впервые весь день проходили бесплатные экскурсии по трём грандиозным экспозициям: «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа» и новому музейному пространству «Путь к Победе». 9 Мая в музее на Поклонной горе прошло рекордное количество экскурсий – более 300 за один день.

В залах Музея Победы посетители могли следить за прямой трансляцией парада Победы на Красной площади и фильмами V Международного фестиваля Правильного кино, а также оценить концерты, посвящённые этой знаменательной дате. В течение дня на различных сценах выступили более 550 артистов – от школьников до профессионалов. В Зале полководцев звучали литературные и музыкальные произведения о войне в исполнении артистов Театра Олега Табакова. Активисты школьных музеев Москвы организовали фестиваль «Память сердца. Великая Победа» и представили спектакль по пьесе Виктора Розова «Вечно живые», а также музыкальные и поэтические номера.

Источник: https://may9.ru.

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