Жители республики могут выбрать территории для благоустройства в 2026 году

«Это наше достояние!»
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
Благодаря программе благоустройства населенные пункты Мордовии становятся более уютными и комфортными для проживания.
Среди любимых мест отдыха жителей республики – обновленный сквер Подольских курсантов, бульвар Цаплина, площадь на улице Гожувской в Саранске, парк Победы, аллея Славы и «Старт-парк» в Рузаевке, сквер по улице Щорса и центральная площадь в Ковылкино, парковая зона в Лямбире и многие другие.
Территории обретают новый облик благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого сейчас проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства в 2026 году. Оно продлится до 12 июня.
В этом году жители республики могут выбрать один из трех объектов в Саранске и Рузаевке:
Саранск:
- Бульвар Эрьзи
- Бульвар Воинова
- Набережная реки Саранка
Рузаевка:
- Общественное пространство по ул. Мира (ограниченное многоквартирными домами №№ 23, 23А и 25)
- Бульвар знаний по ул. Юрасова
- Общественное пространство в районе школы № 9.
Принять участие в голосовавании может любой житель республики старше 14 лет.
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