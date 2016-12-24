Жители республики могут выбрать территории для благоустройства в 2026 году

Благодаря программе благоустройства населенные пункты Мордовии становятся более уютными и комфортными для проживания.



Среди любимых мест отдыха жителей республики – обновленный сквер Подольских курсантов, бульвар Цаплина, площадь на улице Гожувской в Саранске, парк Победы, аллея Славы и «Старт-парк» в Рузаевке, сквер по улице Щорса и центральная площадь в Ковылкино, парковая зона в Лямбире и многие другие.



Территории обретают новый облик благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого сейчас проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства в 2026 году. Оно продлится до 12 июня.



В этом году жители республики могут выбрать один из трех объектов в Саранске и Рузаевке:

Саранск:

- Бульвар Эрьзи

- Бульвар Воинова

- Набережная реки Саранка

Рузаевка:

- Общественное пространство по ул. Мира (ограниченное многоквартирными домами №№ 23, 23А и 25)

- Бульвар знаний по ул. Юрасова

- Общественное пространство в районе школы № 9.

Принять участие в голосовавании может любой житель республики старше 14 лет.