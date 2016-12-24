80 Вечных огней одновременно зажглись сегодня в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы»

Сегодня в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы», реализуемой ПАО «Газпром» в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, одновременно зажглись 80 Вечных огней во всех восьми федеральных округах России.

Команду «Зажечь огни!» с мемориала «Журавли» в Санкт-Петербурге для 80 населенных пунктов дал Министр энергетики РФ Сергей Цивилев. В мероприятии участвовали заместители Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков и Виталий Маркелов, Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главы субъектов РФ, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, юнармейцы, представители органов власти и общественных организаций, жители городов и сел.

Для зажжения нового Вечного огня на мемориале «Журавли» в Санкт-Петербурге частица пламени была доставлена с Вечного огня на «Могиле Неизвестного Солдата» у Кремлевской стены в Москве.

Акция «Храним огонь Победы» стартовала 21 февраля 2025 года в селе Майма Республики Алтай. С этого дня сотрудники «Газпром межрегионгаза» еженедельно подключают к сетевому природному газу новые Вечные огни. Самый западный Вечный огонь в рамках акции зажжен в поселке Добровольске (Калининградская область), самый восточный – в городе Уссурийске (Приморский край), самый северный – в городе Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), самый южный – в станице Кардоникской (Карачаево-Черкесская Республика). Всего ко Дню Победы на сетевой природный газ будут переведены более 130 Вечных огней.

«Мы всегда помним, как много жизней унесла война. Помним, какой ценой, какими колоссальными усилиями досталась Великая Победа. Передаем новым поколениям свидетельства беспримерного мужества наших героических предков. И зажигаем Вечные огни, чтобы эта память никогда не угасала. С каждым годом таких огней становится всё больше», – сказал Сергей Хомяков.

«Газификация Вечных огней – часть масштабной программы по развитию газоснабжения регионов, которую ведет «Газпром» по поручению Президента России Владимира Путина. Наши отцы, деды и прадеды отдавали все силы и свои жизни, приближая великий День Победы. И это наш священный долг – беречь и передавать из поколения в поколение память о героях», – отметил Сергей Густов.