В селе Кочкурово Дубенского района ведется капремонт Дома культуры

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
В Мордовии в 2025 году началась реализация регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В его рамках проводится модернизация учреждений культуры. Так, в селе Кочкурово Дубенского района приступили к капитальному ремонту Дома культуры.
Здание, построенное в 1967 году, после реконструкции значительно преобразится. Строительные работы начались в марте этого года. В настоящее время ведется монтаж стропильной системы, рабочие утепляют стены и занимаются облицовкой фасада. Строители укладываются в установленные сроки. Завершить все работы планируется в 2026 году.
Обновление Дома культуры позволит модернизировать материально-техническую базу, внедрить современные методы и форматы работы, увеличить число посетителей. Реализация этого проекта создаст благоприятные условия для сохранения народных традиций и развития творческих навыков у жителей села.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников