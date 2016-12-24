В селе Кочкурово Дубенского района ведется капремонт Дома культуры

В Мордовии в 2025 году началась реализация регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В его рамках проводится модернизация учреждений культуры. Так, в селе Кочкурово Дубенского района приступили к капитальному ремонту Дома культуры.

Здание, построенное в 1967 году, после реконструкции значительно преобразится. Строительные работы начались в марте этого года. В настоящее время ведется монтаж стропильной системы, рабочие утепляют стены и занимаются облицовкой фасада. Строители укладываются в установленные сроки. Завершить все работы планируется в 2026 году.

Обновление Дома культуры позволит модернизировать материально-техническую базу, внедрить современные методы и форматы работы, увеличить число посетителей. Реализация этого проекта создаст благоприятные условия для сохранения народных традиций и развития творческих навыков у жителей села.