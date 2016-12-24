6 мая по всей России одновременно зажгутся 80 Вечных огней

В рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» одновременно по всей стране зажгутся 80 Вечных огней.

Первый газифицированный Вечный огонь в СССР вспыхнул в 1957 году в Ленинграде на Марсовом поле. Именно от него в 1967 году был зажжен огонь на «Могиле Неизвестного Солдата» у Кремлевской стены в Москве. Накануне частицу пламени от московской святыни перенесли на специальную лампаду, чтобы 6 мая зажечь новый Вечный огонь в Санкт-Петербурге - на мемориале «Журавли».

6 мая в один миг вспыхнут огни на 80 мемориалах по всей России, объединив поколения в едином символе вечной славы героям.

Прямая трансляция мероприятия начнется в 10:00 на информационных ресурсах «Газпром межрегионгаза».