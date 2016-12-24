6 мая по всей России одновременно зажгутся 80 Вечных огней

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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
В рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» одновременно по всей стране зажгутся 80 Вечных огней.
Первый газифицированный Вечный огонь в СССР вспыхнул в 1957 году в Ленинграде на Марсовом поле. Именно от него в 1967 году был зажжен огонь на «Могиле Неизвестного Солдата» у Кремлевской стены в Москве. Накануне частицу пламени от московской святыни перенесли на специальную лампаду, чтобы 6 мая зажечь новый Вечный огонь в Санкт-Петербурге - на мемориале «Журавли».
6 мая в один миг вспыхнут огни на 80 мемориалах по всей России, объединив поколения в едином символе вечной славы героям.
Прямая трансляция мероприятия начнется в 10:00 на информационных ресурсах «Газпром межрегионгаза».
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